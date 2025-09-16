Entre Letchimy et Conconne c’est…la guerre

septembre 16th, 2025

À l’orée du 30 septembre 2025, la guerre entre Serge Letchimy et Catherine Conconne fait rage sur les réseaux sociaux et dans les couloirs et dans les souterrains sombres de la vie politique en Martinique. Et l’enjeu semble grandement crucial tellement les stratégies bouffent de l’énergie.

Oui…en effet la rencontre à Paris initiée par le président Emmanuel Macron avec les élus ultramarins aurait des allures de piteux pitt déguisé en ring. Pour l’heure, on ne s’affole pas. On attend tranquilou…que ces gens rentrent dans l’arène ou dans la reine. Préparez les stocks de pop corn. Ça sera tout sauf triste. À suivre.

A lire aussi sur le même sujet

© Bondamanjak.com 1994-2020 - Tous droits réservés
Produit par Bondamanjak

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Fermer