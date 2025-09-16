Entre Letchimy et Conconne c’est…la guerre

À l’orée du 30 septembre 2025, la guerre entre Serge Letchimy et Catherine Conconne fait rage sur les réseaux sociaux et dans les couloirs et dans les souterrains sombres de la vie politique en Martinique. Et l’enjeu semble grandement crucial tellement les stratégies bouffent de l’énergie.

Oui…en effet la rencontre à Paris initiée par le président Emmanuel Macron avec les élus ultramarins aurait des allures de piteux pitt déguisé en ring. Pour l’heure, on ne s’affole pas. On attend tranquilou…que ces gens rentrent dans l’arène ou dans la reine. Préparez les stocks de pop corn. Ça sera tout sauf triste. À suivre.