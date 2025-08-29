Martinique …la rentrée scolaire 2025 s’annonce CA-TAS-TRO-PHIQUE

À quelques jours de la rentrée scolaire, il n’y a plus d’agents de sécurité dans les lycées en Martinique.

Mais cet incompétent de Serge Letchimy qui ressemble de plus en plus à un congre avec sa tête de concombre génétiquement modifiée veut faire un congrès à la con.

En attendant, prenons le cas du Lycée Léopold Bissol au Lamentin. Le proviseur Olivier Catayé s’arrache les cheveux. D’ailleurs il n’en a plus. Pas d’agents de sécurité. Pas d’agents de sécurité la nuit. L’internat est fermé jusqu’à nouvel ordre. Ce qui pose un autre problème aussi pour la police car les cadets de la République y sont logés.

Seigneur Jésus, David Macaire faites quelque chose. Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, je vous en supplie…au nom d’Émia Eriasec, d’Antoine Crozat…de Michaël Leton, de toutes les boites de thon de France et de Navarre…débarrassez nous de ce nul. Putain…on n’en peut plus.