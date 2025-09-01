En Martinique Il faudra aussi se sortir le doigt du CU (Conconne University)

En Martinique, malgré la vie chère, le mépris n’a de prix. C’est de l’oursin en tête de chadron. Avant, pour mettre le nègre à sa place dans la société créole sans yole, on le traitait de TI SONSON.

Aujourd’hui, à l’heure de l’IA (Intelligence Artificielle) le Kounta Kinté des Isles est issu de la TikTok University. Le péjoratif est plus que jamais actif. « La TikTok University qui nous fait tant de mal ».

C’est une femme dite de gauche qui parle. Une femme qui aurait bu (notez l’utilisation du conditionnel) du biberon au lait d’Aimé Césaire…au lait du (Parti progressiste Martinique) PPM. Ce lait macoute sans lactose.

Catherine Conconne parle de peuple et oublie que Ti Sonson de la Tik Tok University est AUSSI un membre du peuple de cette île oignon pays.

Mais le cas de la sénatrice actrice est bien pire quand elle lance un débat pipé sur l’agriculture de l’île chère à Émia Eriasec. Son mur Facebook est un tissu de dictature fait de madras pas vraiment super. Un truc indigeste qui peut faire vomir même le plus affamé. On vous raconte ça dans pas longtemps car ça risque d’être long. En attendant évitez les soirées de gala à la con où on invite les nègres à manger dans des assiettes en plastique. À suivre…