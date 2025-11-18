Laguerre FOUTEZ-LUI la paix !!!

La stratégie de Serge Letchimy est d’une violence rare. Rare autant qu’étrange. Le président de Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique est en mode zafè tjou mèl ki pran plon. En mode pété moun bel. Kon lè nou té ka jwé mab. Mais en ce mois de novembre 2025…la corruption a remplacé les billes.

On est dans la vraie vie. Pas dans la cour goudronnée d’une école primaire de Sainte -Thérèse à Fort-de-France.

Aussi on peut avoir une pensée émue pour Didier Laguerre. Victime d’une amitié qui n’a jamais existé. Victime d’une trahison progressiste. Victime d’un traître né grillé. D’un traître empreint de traite négrière. Dans ce procès, celui qu’on appelle désormais Tèt Boskaf 1er est prêt à tout pour sauver sa peau. Et sur son gâteau empoisonné, il n’y aura pas de cerise mais un suspect coulis de letchi.

gilles dégras