L’avocat de Sarah Knafo…Simon Olivennes, a été accusé de viol

L’avocat de Sarah Knafo, et fils du hiérarque de l’oligarchie parisienne, Simon Olivennes, a été accusé de viol. Celui qui a popularisé la théorie du grand remplacement du penseur multicondamné Renaud Camus (https://www.valeursactuelles.com/politique/simon-olivennes-lhomme-par-qui-le-grand-remplacement-sest-impose-en-politique) est accusé de violences sexuelles et a fait l’objet d’une garde à vue, puis de l’ouverture d’une instruction qui dure depuis plusieurs années dans le plus grand secret.

L’information n’a été publiée nulle part. Et pour cause. Ca n’a évidemment aucun rapport avec le fait que son père, Denis, ancien haut fonctionnaire devenu multimillionaire grâce à la politique, et devenu SarkoNetanyahouiste, est aujourd’hui la main droite des plus puissants milliardaires français.

Il est aux manettes des médias de Daniel Kretinsky, Rodolphe Saadé et Arnaud Lagardère, tout en ayant d’excellentes relations avec Bolloré, Niel et Arnault.

Cela lui permet, d’un côté de contrôler directement Libération et une demi-douzaine d’autres médias français, de Elle à Marianne, et de peser lourdement sur la quasi totalité de la presse du pays des doigts dans l’homme noir .

Selon nos informations, des pressions seraient intervenues sur l’entourage amoureux de Simon Olivennes, avocat de l’extrême droite française, pour s’assurer que des déclarations concordantes interviendraient à la procédure, afin de lui assurer le statut de témoin assisté. Une technique désormais en vogue dans les affaires de moeurs, où les grands cabinets d’avocat, associés à des détectives privés, « construisent » des dossiers de personnalité qu’ils livrent clefs en main aux juges et enquêteurs pour protéger les personnalités proches du pouvoir.

Nous avons évidemment connu ça dans l’affaire Arbittan, défendu par Caroline Toby, qui elle-même a eu la protection de Libération, ancien quotidien de gauche, devenu, avec toute la sociale-démocratie mondaine du PS, l’allié des fascistes identitaires de Renaissance. Tout en jouant hypocritement la petite musique de metoo et du progressisme quand ça les arrange.

Pourquoi leurs « enquêteurs » n’ont jamais révélé cette affaire, dont, selon nos informations, ils étaient parfaitement au courant ?

La « métropole » est décidément un drôle de monde. Un monde allant vers l’envers.

Selon que vous serez puissant ou misérable, la justice et les médias travailleront ensemble pour vous mettre hors de cause, ou au contraire vous détruire. En bon dard et en tout cas car le soleil darde ses rayons autant que la raie.

Et quand on a gagné des dizaines de millions d’euros grâce aux impôts des français comme la famille Olivennes, cela aide !

Heureusement, Bondamanjak est là, et sait faire fructifier chacun de ses passages par Paris et les dédales de son tribunal.