DANOLA…la nouvelle perle (rare) des Antilles

Métissage entre une pépite et une perle en rut, DANOLA est ce qui m’arrive de mieux en cette période de pandémie. Hier soir, en plein confinement strict, j’erre sur Instagram et je tombe sur le compte de @manuelalhaitienne qui reprend un son de malade.

Du coup, ma nuit, cette nuit moite devient plus belle que vos jours. Nuit blanche ? Non. Nuit Manuela, nuit Danola. Écoute en boucle de Si dèmen, façon never end story. Je partage ma découverte avec mon monde à moi. Danola Antoine entre en grand dans ma playlist à un titre. Addiction. Orgasmique. Valme. Contamination constructive. Merci Haïti.