Qui dirige réellement la Collectivité Territoriale de Martinique ?

On se souvient qu’il y a quelques semaines un syndicat, devenu depuis les élections professionnelles de décembre ultra majoritaire à la Collectivité Territoriale de #Martinique ( CTM), avait dénoncé la présence d’un cabinet noir qui selon lui réglait des comptes, conseillait maladroitement le président et avait contribué à mettre à la rue une quarantaine de contractuels.

Vu le cheminement plutôt chaotique du Palais de Plateau Roy, certains se posent aujourd’hui la question de savoir s’il n’y a pas également une direction générale noire et même une présidence noire aussi ?

Alors, qui dirige réellement la CTM ?

Ce n’est pas Claude Lise, c’est sûr. Il le clame depuis suffisamment longtemps et partout pour qu’on n’ait aucun doute dessus.

Ce ne sont pas non plus les 8 conseillers exécutifs qui se démènent pour faire avancer les dossiers de leurs secteurs mais n’ont que le pouvoir de proposer à la décision du Président. A l’exception de Daniel Marie-Sainte dont la proximité avec le Président lui a permis d’obtenir une délégation de signature confortable mais encadrée et ainsi de se construire une véritable principauté au sein de l’administration de la CTM avec sa mainmise sur les services techniques, totalement et exclusivement à sa main et Francis Carole dont la parfaite connaissance du secteur sanitaire et social a permis de disposer d’une petite marge de manœuvre avec une étroite délégation de signature, elle aussi soigneusement bordée.

Ce n’est pas non plus le Directeur Général des Services, sous-préfet de son état, qui met en application les décisions des autorités politiques, imperturbablement, malgré l’ambiance marigot putride qui règne au Palais.

Et si l’on en croit diverses sources généralement bien informées, même si d’une extrême prudence, ce n’est pas tout le temps le Président du Conseil Exécutif.

Alors ? Alors ? C’est qui ?