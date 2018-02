Fort-de-France : LOL métis à son propre carnaval

A Fort-de-France en #Martinique, on est de plus en plus LOL. LOL mis pour Laguerre O Letchimy l’entité bi-valve qui dirige le chef-lieu cher à Aimé Césaire. Didier et Serge sont drôles. On autorise donc un bradjak intitulé « Négrier Bwajack » mais cette appellation n’interpelle personne. Et aujourd’hui…la bande à Serge « Épandage » Letchimy est CHOQUÉ. Oh mon dieu oh my God oh ma Diana oh djee zeus. Mince alors nos nègres seraient donc…bradjak ? Sergio…vite il faut envoyer un courrier à Emmanuel #Macron…ou sa fè sa boug mwen.

Pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme, #Colbert le père du #CodeNoir a une statue devant l’assemblée nationale. 🏛🇫🇷