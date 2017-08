Fox News sort un tutoriel pour apprendre à charger la foule avec sa voiture

Le réseau FOX NEWs qui ADORE Donald Trump a retiré cette vidéo de leur site internet, devant le scandale. Produite par le site d’extrême droite « Daily Caller » elle montre « la technique » pour foncer dans la foule d’une manifestation.

Les manifestants sont bien entendu Noirs et « de gauche »…

Sur un air de « sors de là Sal***pe » (Get out of the way Bitch).

Classe.

Un tuto.

Attention : certaines images peuvent choquer.