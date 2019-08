L’air sent le « Melon Victor » pour le quotidien France-Antilles en #Martinique, en #Guadeloupe et en #Guyane. Les repreneurs ne se bousculent pas. En sus…les imprimantes dépriment et le groupe n’aura plus de trésorerie au 15 octobre 2019.

Il faudrait un fumiste miracle bonnairien ou une cagnotte Leetchi dans son froc. Oups…dans son fric. Je vous en prie…prions