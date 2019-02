Île de La Réunion : le martiniquais Jérémy Edouard réalise l’une des plus belles photos de l’éruption du Piton de la Fournaise

Purée. Jérémy Edouard a encore frappé. Actuellement en poste à Réunion La 1ère, cet originaire de #Martinique ne peut s’empêcher d’être le meilleur même lorsqu’il est loin de son île. Et paf…il nous pond une photo d’enfer. Un truc de malade, un truc bad, mad…un truc qui déchire la rétine…de quoi rendre furax les photographes qui ont investi dans des drones, des appareils à 3000 €. Lui, avec son regard de braise îlien, avec juste son smartphone…euh…de la marque Alcatel, en mode Mbappé, il shoote et va droit au but. Il faut que tu arrêtes mec. T’es trop bon.