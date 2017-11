« Verre le Tri » à l’école



L'opération « VERRE le Tri » organisée par l'Espace Sud, s'est déroulée cette année dans les écoles.

En effet, le choix s'est porté pour cette édition sur les scolaires, car les bonnes habitudes se prennent dès le plus jeune âge, et parce que les enfants sont d’excellents prescripteurs auprès de leurs parents et de leurs proches.



« VERRE le TRI » est une opération de sensibilisation au tri du verre, et d’information sur sa filière locale de recyclage.



Ce rendez-vous a pris la forme d'une exposition sur le recyclage du verre animée par les ambassadeurs de tri de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud Martinique. Ce sont donc cinq écoles du Sud de la Martinique ont reçu nos ambassadeurs motivés et pédagogues !



Extrait JT ATV du 06/11/2017

Verre le Tri 2017

Video