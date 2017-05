Le Club Presse Martinique est-il En Marche pour Bruno Nestor Azerot?

Pourtant le Club Presse #Martinique pose une bonne, voire pertinente question. LE DÉPUTÉ SERT-IL VRAIMENT LE CITOYEN ? Mais ça se gâte sérieusement quand on découvre la liste des intervenants.

.Guy Lordinot, ancien député, maire honoraire de la ville de Sainte-Marie.

.Pascal Margueritte attaché parlementaire de Bruno Nestor Azérot député sortant de la circonscription Nord et maire de…la ville de Sainte-Marie.

Le cas de Pascal Margueritte est ici intéressant autant qu’inquiétant. L’homme actif lobbyiste (non déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique-HATVP-, en tant que tel par son employeur) notamment dans le milieu béké, est actuellement le directeur de campagne et collaborateur parlementaire de …Bruno Nestor Azerot. Avec l’embauche, ni vu ni connu, de ses 2 neveux au cabinet de son député à Paris durant la législature, on peut dire qu’au cabinet parisien de Azérot, 3 Margueritte c’est le bouquet. La boucle est bouclée.

Mèsi anpil mèsi anchay. Mince je me suis trompé de slogan. Quoi que…

Aussi, A la question le député est-il vraiment au service des citoyens? Il convient de répondre… qu’il sert ses intérêts, ceux de ses collaborateurs et ceux des lobbies amis. Vous voilà avertis.

A suivre.