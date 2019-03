L’illusion de la démocratie en France. Vidéo.

« 90% de la population n’accèdera jamais au pouvoir, car nous voulons conserver les places pour nos descendants. »

Un intellectuel, Juan Branco, dévoile avec précision pourquoi vous ne ferez jamais parti des « élites » françaises. Pays qui joue une comédie de « démocratie » égalitaire.

Né dans une famille bien placée, il va réussir tous les meilleurs concours de la République, il est très vite remarqué par les clans qui maitrisent l’Etat. Mais… dans ce parcours tout tracé de la bourgeoisie parisienne, il croise un certain Macron Emmanuel… Puis il dévie et se retourne contre Le Clan. Aujourd’hui il vous confie la réalité du terrain. Gauche, droite, même combat : préserver les prébendes de la bourgeoisie politique alliée aux milliardaires… si après ça vous avez encore la moindre illusion sur l’état démocratique actuel…

Il a écrit : CONTRE MACRON.

« Le Macronisme est une nouvelle variante du fascisme, et il nous faudra avoir la plus grande attention à la façon de débrancher ces êtres de nos institutions au moment du changement démocratique nécessaire et qu’ils chercheront compulsivement à éviter. »