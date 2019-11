5/12/19 – Jour de colère ?

Le jeudi 5 décembre 2019 a déjà comme un gout de révolte… Le gouvernement médusé s’aperçoit que des luttes convergent. Tous les « sans dents » sont fâchés.

Dans un geste monarchique, le Roi compte traiter « au cas par cas » les revendications. Diviser pour mieux régner.

Avec l’aide de sa meute de médias dépendants, il va vous expliquer QUE RIEN NE SE PASSE LE 5 DECEMBRE. Un jeudi normal, on vous dira.

Aux Antilles on a déjà donné dans la révolte. En 2009 le mouvement populaire en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion avait tout dit. Et personne n’avait bougé un petit doigt pour venir appuyer l’idée d’une justice sociale. « Ah ces Antillais, tous des râleurs et des glandeurs ».

…10 ans plus tard les voilà dans le même état.

Nous, on prend les pop-corns, une gorgée d’eau chlordéconnée, et on s’apprête à regarder tomber la maison Macron.

Ou pas.

