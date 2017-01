Malversation, emploi fictif, justice … Que risquent François et Penelope Fillon ?

Que risquent François et Penelope Fillon ?

F. Fillon crie à la misogynie de l’article du Canard. Il dit se sentir touché dans son intégrité. Mais si les faits d’emploi fictif sont avérés, sa femme peut être mise en examen pour recel de détournement de fonds publics ou pour concussion. Dans les deux cas, les peines sont lourdes : jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende pour détournement de fonds publics et jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende pour concussion.