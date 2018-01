Martinique : Bondamanjak confirme que le médecin du SAMU fait l’objet d’une mise à pied

C’est fou. En #Martinique, les médias n’ont pas de couilles mais ils savent faire que deux choses : reprendre comme des suceurs de raie les informations du Canard Enchaîné et contredire #Bondamanjak.

Dans le cas du médecin du SAMU, RCI la radio émasculée et People Bo Kay qui veut être cal life à la place du calife cherchent à nous démentir. Eh bien, on confirme trois fois au besoin, que le médecin du SAMU Annie P, 55 ans fait l’objet d’une mise à pied et selon nos sources elle serait même prise en charge par des psychologues suite à la pression générée par cette affaire.