Martinique : PPM…un congrès au coeur du cas Cathou ?

En #Martinique, la récente Convention du Parti Progressiste Martiniquais avait été perturbé par la pluie et la boue. Moins de 300 militants étaient présents.

Serge Letchimy qui…« vit dans le #chlordécone depuis quelques décennies »…sait que ce 21 ème Congrès du PPM est capital. Pour le parti qui n’est plus aux affaires depuis 3 ans.

Trois longues années…et surtout pour lui qui perçoit clairement le souffle grandissant de la popularité dostalinienne de Catherine Conconne.

Le cas de cette dernière sera t-il évoqué ?

Cathou elle même sera t-elle présente lors de ces trois jours ?

Souffrons si ça sent le soufre. Une seule chose est sûre…dans le berceau de Trenelle, il faudra choisir entre garder le cap et et faire cap sur le Cap-Est.

Et… pendant ce temps-là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne

https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/Les_descendants_de_personnes_mis_en_esclavage_en_Martinique_Guadeloupe_Contre_la_presence_de_la_statue_de_COLBERT_devant/