Martinique : puisque ça sent le pet…le SRPJ va mettre son nez aquilin dans le dossier du TCSP

Puisque ça sent le pet…le Service Régional de Police Judiciaire (SRPJ) va mettre son nez aquilin dans le dossier du Transport Collectif en Site Propre (TCSP) en #Martinique. Allons droit au but sans faire l’omnibus. Le coût total du TCSP est estimé à 380 millions d’euros. Une somme importante qui…aujourd’hui oblige le SRPJ à mettre son nez dans ce pue thym de sac de noeuds sur roues.

Eh oui…il y aurait eu de nombreuses malversations notamment dans les attributions de marché. Et quand on aime…notamment l’argent…on ne compte pas. Sauf que ces deniers sont publics et sortent de la poche du contribuable. Plusieurs noms d’acteurs impliqués circulent, certains ont déjà la cacarèle, mais comme dirait, comme dab, comme pour le #Ceregmia, Serge #Letchimy : « Il faut laisser la justice faire son travail ». Catherine #Conconne elle, avec aa rigueur légendaire est déjà en embuscade avec un fax discount sous les bras. On va encore se marrer. A suivre.