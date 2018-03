Palantir, société de surveillance en ligne, aurait travaillé avec des données de Facebook…

On a tous eu un ami qui « aimait les théories du complot »… Le type qui te parle des OVNI de Roswell, des avions disparus du 11 septembre… et des liens entre Facebook et les services secrets américains.

Cette semaine, même cet ami « bien informé » a été surpris par l’étendue du scandale qui a frappé Facebook.

Lors d’une audition devant le parlement anglais, Christopher Wylie, lanceur d’alerte qui a travaillé à l’élection de Trump en détournant des données de Facebook, a confié que son patron avait eu « plusieurs rencontres » avec le patron d’une société américaine très particulière.

Palantir.

Un nom inconnu.

Mais une société très puissante qui travaille avec les gouvernements les plus puissants de la planète. Son travail : la surveillance des données. Les vôtres.

Parmi les clients de Palantir : la NSA, National Security Agency. Cette agence secrète qui a été dénoncée par le célèbre lanceur d’alerte Edward Snowden. Il nous avait appris que la NSA surveillait tout le monde en toute illégalité, « pour notre sécurité »… il avait accès à tout : nos appels, nos messages persos, nos emails secrets…

Au moment de la rencontre avec Palantir, Wylie travaillait avec des données de 50 millions de profils Facebook. On peut penser que Palantir a utilisé ces mêmes données. Pour la première fois nous avons un témoignage crédible qui relie Facebook et la NSA. Ne vous moquez pas de cet ami qui prétend avoir vu des OVNI… on ne sait jamais 😉

Dernier détail. Qui a présenté Palantir à Wylie ?

Sophie Schmidt.

La fille de Eric Schmidt, l’ancien boss de… Google.

WTF !