Alors que Fillon s’accroche désespérément encore à sa candidature à la présidentielle et que personne ne croit plus en son intégrité, hormis lui-même, les cadres de son parti songent sérieusement à son remplacement. Plan B, primaire caduc avec un penelopegate qui aura franchi les limites de l’entendement, on s’attend au renoncement rapide de Fillon.