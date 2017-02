En plein Pénélopegate, Fillon propose à Macron une place dans son futur gouvernement

Présidentielle: François Fillon est tellement exposé à cause de ses histoires d’emplois fictifs et autres détournements financiers qu’il a perdu toute crédibilité aux yeux du monde entier. La presse internationale s’amuse de ses agissements : Mr Propre n’existe plus.

Fillon, dans la tourmente, n’exclut pas d’intégrer Macron à son futur gouvernement s’il était élu. Sauf que Macron, lui aussi brigue le même poste et c’est sans compter sur la pugnacité de ses adversaires et la propension des français à lâcher un penelopegate devenu tellement hilarant au regard des rebondissements et découvertes insoupçonnables auxquels on s’attend tous les jours.