Après BB, la France des enculés.es invente BBB.

BBB pour Bally Bagayoko Bashing. Tout le monde s’y met, même le quotidien Le Monde. Immonde.

Pas question de laisser ce précieux bois d’ébène qui fait vendre du papier et des clics entre les mains des CNews, BFMTV, Le Figaro et autre LCI. Ah ça non. Le nouveau maire de Saint-Denis est l’or noir qui carbure au super. Il est surtout l’âne de la fable Les animaux malades de peste. Aussi le comportement du quatrième pouvoir français nous impose un néologisme grandement inquiétant : « Le médiacisme » .

Du coup la fontaine coule à flot. Le fiel est vil. Mais ça lui apprendra. Il n’avait qu’à pas gagner les clefs de la mairie de la deuxième ville de l’Île-de-France. La France le pays des doigts dans l’homme noir. En bon dard et en tout cas car…Antoine Crozat.

Appoline de Femelle -Herbe