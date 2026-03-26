En Martinique Contact-Entreprises aide les conjoints de militaires… tandis que les indigènes galèrent !

En Martinique, il paraît qu’il existe des réseaux magiques capables de faire circuler des CV, recommander des profils et ouvrir des portes… mais seulement pour certains.

Plus c’est blanc, plus ça passe.

Merci à Contact‑Entreprises, ce lobby économique, pour nous rappeler comment ça fonctionne : aujourd’hui, pas moins d’une vingtaine de CV de conjoints de militaires ont été relayés directement auprès de leurs adhérents. Merci Jean-Yves. 🐓Annie sait que tu n’es qu’une marionnette en bon dard et en tout cas car tu n’as pas le choix. Tout comme Maître Ollivier.

Pendant ce temps-là :

42 000 Martiniquais cherchent un emploi (taux de chômage : 14 %)

Des jeunes diplômés s’épuisent à envoyer des CV via France Travail… et attendent des réponses qui ne viennent jamais

Des candidats au retour peinent à rentrer chez eux, faute de réseau

Vous avez un diplôme, de l’expérience, des compétences ?

Sans réseau, votre CV tombe dans le vide.

Pendant ce temps, d’autres voient leur CV circuler comme par magie dans des fameux cercles.

Un système rapide, efficace et oganisé.

Alors oui, le chômage est élevé.

Oui, les talents fuient.

Oui, le retour au pays reste un rêve pour beaucoup.

Arrêtons de faire semblant : le vrai problème n’est pas l’emploi.

Le vrai problème, c’est ce plan macabre où règnent l’entre-soi, le copinage et les réseaux fermés.