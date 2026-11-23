Politique

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Aujourd’hui le 23 novembre 2026, a eu lieu la Rencontre des élus des Outre-mer au Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux.

Demain du 24 novembre au 26 novembre 2026, s’ouvrira le 108e Congrès des maires au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Bien sûr Didier Laguerre , pas fidèle du tout à Aimé Césaire réduit depuis longtemps à un simple hochet que l’on secoue aux élections, un faux chacha foyalais s’est empressé de prendre l’avion, bien accompagné 🍆💦!

La question que l’on se pose et qui nous laisse sceptique sur la démarche du candidat autonomiste Didier Laguerre est : quelle cohérence entre son attachement à l’autonomie, mantra du PPM, et sa frénésie à être candidat au comité directeur de l’AMF ?

Fred Michel Tirault lui, aussi candidat, est cohérent avec sa politique d’attachement à la France … mais Didier ??? 🤥🤨 …

À noter qu’Aimé Césaire a toujours refusé de participer à cette grand messe du Congrès des maires , prétexte à voyages et petits fours !!!

Didier lui, rêve de sa place au Comité directeur de l’association des maires de France …

« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. »

Frantz Fanon