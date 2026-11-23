NVIDIA : Le grand retour du patron ! Jensen Huang reprend les commandes après onze jours de feuilleton

Coup de théâtre dans la Silicon Valley qui fait vibrer jusqu'aux Antilles. Onze jours après avoir claqué la porte sur fond de scandale politico-sentimental, le cofondateur de NVIDIA, Jensen Huang, est officiellement réintégré dans ses fonctions de Président, Directeur Général (CEO) et membre du conseil d'administration. Une volte-face spectaculaire sous la pression des marchés… et de Donald Trump.