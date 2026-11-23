Fort-de-France lance le SERMAC DONALD'S en Martinique. À quand le milk échec aux letchis ? 😄😁😁😆😆😅🤣😂😜😜😜
Actualité
Fort-de-France lance le SERMAC DONALD'S en Martinique
Par Gilles DEGRAS
Fort-de-France lance le SERMAC DONALD'S en Martinique. À quand le milk échec aux letchis ? 😄😁😁😆😆😅🤣😂😜😜😜
Coup de théâtre dans la Silicon Valley qui fait vibrer jusqu'aux Antilles. Onze jours après avoir claqué la porte sur fond de scandale politico-sentimental, le cofondateur de NVIDIA, Jensen Huang, est officiellement réintégré dans ses fonctions de Président, Directeur Général (CEO) et membre du conseil d'administration. Une volte-face spectaculaire sous la pression des marchés… et de Donald Trump.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.