Quand Victor Wembanyama et Bally Bagayoko font équipe sur X, l'actualité française prend un gros dunk dans la tête en pleine tête à l'heure où les lycées sont encore dans la rue. Et ça sent fort le money time.
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