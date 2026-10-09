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Quand Victor Wembanyama et Bally Bagayoko font équipe sur X
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Quand Victor Wembanyama et Bally Bagayoko font équipe sur X

Par Gilles DEGRAS
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Quand Victor Wembanyama et Bally Bagayoko font équipe sur X, l'actualité française prend un gros dunk dans la tête en pleine tête à l'heure où les lycées sont encore dans la rue. Et ça sent fort le money time.

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