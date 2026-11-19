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QUI a insulté la journaliste de Martinique La 1ère Karen Cassuto ? C'est une bonne question.

Rappelez vous. Samedi 14 novembre 2026...un coup de fil et ça part en sucette.

Karen Cassuto /Yan Monplaisir...des éléments pour tenter de comprendre le CLASH https://www.bondamanjak.com/article/karen-cassuto-yan-monplaisirdes-elements-pour-tenter-de-comprendre-le-clash

Mais ce feuilleton médiatique factice et créole a de la suite dans les idées.

Le 18 novembre 2026, le maire de Saint-Joseph Yan Monplaisir reçoit ce courrier rédigé par Jean-Claude Samyde le directeur régional de Martinique La 1ère.

Et là le conflit prend une dimension politique. Premier hic.

Le samedi 14 novembre...quand Karen Cassuto sollicite Yan Monplaisir c'est en tant qu'ancien dirigeant de SEEN Environnement. Pas en tant que maire de la commune de Saint-Joseph.

Pourquoi n'appelle t-elle pas Thierry Sabine. Thierry Sabine ? C'est qui celui-là ? Ah c'est l'actuel DG de la structure mais c'est moins sexy. Moins vendeur.

Ça bine et ça bat l'avoine. 🎶 la ziza...je te veux si tu veux de moi🎶🎶. Ça fait moins bander. Ok.

Donc celui qui insulte c'est Yan Monplaisir. Ancien dirigeant qui n'est plus aux manettes depuis 2017. Seen ?

Donc le courrier de Samyde adressé au maire de Saint-Joseph est BIDON. Fruit d'une incompétence rare. Et n'importe quel avocat talentueux ou pas, peut le prouver sans passer la la case guacamole. Au fait il y a un service juridique à l'immeuble Lumina Sophie ?

Ah j'oubliais...JCS réclame des excuses. Lol. Sinon il va sévir. Non...Jean-Claude tu es sérieux ? Moli boug mwen. Prends de la hauteur. Adhère au PPM. Inscris-toi au SERMAC. Postule au SMTVD. Enquête sérieusement sur la CARPA. Achète une benne en bois d'ébène...mais putain au nom de Jésus fais quelque chose.