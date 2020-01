Bonne Année Bernard !

Il y a depuis quelques temps, en #Martinique, une rengaine qui se fait de plus en plus audible : « Bernard Hayot est un homme admirable et valeureux ! »

Certes … Oui, mais avant Bernard Hayot , c’était il n’y a pas si longtemps … à l’époque on aimait bien acheter ses courses dans les débits de la régie du coin, et de plus importantes courses dans des libre-service de proximité, à taille humaine. Les centre-bourgs et Fort-de-France vivaient encore avant leur agonie provoquée par l’implantation insatiable des nouvelles cathédrales du consumérisme nommées « Centre-Commerciaux », les petits métiers pullulaient avant l’agouloutisme par exemple de ceux (cousins, amis et alliés) qui peuvent implanter de grandes marques dans ces Centre-commerciaux, passant du sandwich à la salade bio, des hyper-marché bio (évidemment chlordecone oblige) aux vêtements « vitrine-parisienne », etc…

Mais c’est partout pareil en France, vous me direz … et chacun est fier de vivre à la française, mode 93, comme les cousins des « « banlieues ghettos »…

Aujourd’hui , même notre histoire est réécrite ou en tentative de l’être, et même, en réussite d’être oubliée … parce que je veux bien que toutes les habitations soient rachetées et réhabilitées par le biais de défiscalisation, de subventions de monuments historiques, mais je cherche toujours la plaque qui à l’entrée de chaque habitation me nommera les différents propriétaires, le nombre d’esclaves qui ont permis l’enrichissement de ces propriétaires (ne serait-ce que par respect pour cette main-d’œuvre gratuite pendant des siècles qui a su si bien enrichir ces habitations ) , et la statue du « neg marron » qui à l’entrée de chacune d’elles, rappellera au public que « nou pa té dé bwa-bwa » …quand même !

Celui qui dit : « J’ai un rêve, c’est que les Outre-mers deviennent terres de patrimoine et de culture. » (ITW le Monde 24/01/2016), et nous l’en remercions, car c’est un vœu louable… mais …on s’étonne quand même quand on constate que le seul ponte de notre histoire patrimoniale – des Habitations- à GBH , n’est pas martiniquais mais de …Poule-les-Écharmeaux commune française, située dans le département du Rhône en région Auvergne-Rhône-Alpe, titulaire d’une licence « archivistique et documentation ». Et c’est lui qui nous donne force détails sur notre histoire (on me dira qu’aucun martiniquais n’est assez fin connaisseur pour le faire ! bref …)

Tout est ainsi maitrisé et surtout édulcoré pour des touristes et des Martiniquais ébahis devant tant de savoir … réécrit !

Et puis, attention, Bernard Hayot n’a pas commencé les mains nues contrairement à la légende divulguée à droite et à gauche …

Un peu d’histoire : Quand son père meurt, il a 28 ans. Il hérite au moins, comme chacun de ses frères de 25 hectares de terres, chacun, des dettes, certes, mais un Crédit Martiniquais conciliant, ( pour souvenir , la mémoire étant courte …. https://www.liberation.fr/futurs/1997/05/23/credit-martiniquais-l-etat-banque-pour-les-bekesau-moins-300-millions-de-fonds-publics-pour-la-banqu_204810 )…. Crédit Martiniquais monté d’ailleurs avec l’indemnisation donnée aux colons pour la perte des esclaves au lendemain de l’abolition, une somme qui représentait quand même à l’époque, le budget de la France !

Donc en un siècle, deux fois 50 ans, beaucoup d’argent et d’effort sont donnés par l’Etat français à cette Banque de Martinique devenue ensuite Credit Martiniquais … bref, dans une île minée par le chômage, 6500 employés cela représente beaucoup d’emplois , certes, mais …subalternes. La preuve, « Bernard Hayot. L’homme le plus riche de la Martinique a brusquement réalisé que son groupe « n’a pas assez d’Antillais aux postes de commande ».(ITW journal Challenges)

En fait, celui qui a bâti un empire où se côtoient rhum, hypermarchés, import-export, magasins de bricolage, concessions automobiles… à partir d’une entreprise de rechapage de pneus créée avec dix salariés « nègres martiniquais », a eu certes du génie, mais de la chance et surtout une mise à disposition de fonds et une grande compassion notamment pour une bonne mise de départ … !

Voilà pourquoi, il est à souhaiter que cette année nouvelle tende à gommer les inégalités, à déconstruire les murs qui peu à peu s’érigent dans cette société fracturée, qui se cherche et tend à se perdre, trop ignorante de son histoire

Prendre conscience de notre force, agir et non pas subir, construire et non pas fuir, s’entraider et non pas fermer les yeux et s’enfermer dans un « chacun pour soi » face à une misère qui grandit à la mesure de ces autres fortunes étonnamment admirées, côtoyant dealers, drogués, SDF et empoissonnés ( dont ni le sexe , la couleur et le statut social ne sont épargnés) sans que cela ne semble émouvoir aucun « classé parmi les plus grosses fortunes de France », enfermé dans une bulle entre mondanités et chiffres d’affaires étourdissants … Rien n’émeut, rien… ou pas assez … au point d’ouvrir des écoles de la deuxième chance, des centres de désintoxication, des centres d’accueil de femmes battues, des centres de recherches anti-cancéreux ici même, chantre du chlordécone …

Et pourtant … il y aurait tant de choses à faire, procurant autant de travail à notre jeunesse éduquée, ou non…redonnant espoir à ces familles déboussolées, tant de choses à faire … et tellement gratifiantes et honorables… Tellement plus dignes … un vrai retour d’ascenseur pour nous Martiniquais qui avons aidé à construire cette immense fortune avec notre argent et par notre consommation glaire…

Et surtout Bernard, tu as peut-être remarqué qu’entre temps, les Nègres Martiniquais ne sont pas dupes et il faudra urgemment changer tes paradigmes avant qu’il ne soit trop tard … car à 85 ans, quelques fois et même souvent les raisins mangés par les parents , gâtent les dents des enfants … et il est trop tard pour changer la couleur de notre population, quelque soit l’application qu’on y mettra , même si les postes les plus prestigieux sont réservés à ceux que tu recrutes au quotidien , HORS DE LA MARTINIQUE… et qui, malgré toute notre contribution à ta richesse , ne sont pas des Martiniquais !

Bonne Année 2020 Bernard !