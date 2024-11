Crise vie chère en Martinique : que JOKO soit devenu le Kalash de la DROITE…je trouve ça extraordinairement FACTICE

Sur un îlet de 73 km de long et de 33 sur sa plus longue largeur, la crise sociale révèle une guerre des classes qui atteint des sommets. Plus que jamais le VIVRE ENSEMBLE a du plomb dans l’aile en Martinique.

Les « bourgeois » s’opposent aux « crevards » et les portes paroles se bousculent aux portillons et frappent aux portes de leurs supporters.

Voilà la dernière production factice qui circule sur WhatsApp…notamment sur un groupe intitulé : Ensemble, rebâtir

Ce pan de littérature créole est signé par un piètre musicien qui cherche le la là où il n’est pas.

MA PENSÉE DU JOUR :

TOUT ÇA POUR ÇA ? ? ? ?

OUI VOUS AVEZ GAGNÉ , JE VOUS DONNE VAINQUEURS.

Obligé de faire un grand nettoyage dans mes contacts, j’ai enlevé toutes celles , et ceux qui défendent cette association de terroristes , oui terroristes ( d’après la définition du dictionnaire français) , qui pendant deux mois ont détruit mon pays , je ne peux plus vous voir , supporter vos images , et commentaires ridiculements , suicidaires .

Vous n’êtes plus mes amis , vous n’êtes plus ma famille .

Ceux qui ne sont pas d’accord avec ce pamphlet profitez pour m’enlever vous aussi de vos contacts .

En vous supprimant de ma vie , je ne perds rien, au contraire .

Vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné .

Le combat pour la division de ce pays , sous couvert de vie chère .

Vous êtes 2.000 criminels à avoir mis ce pays à genoux , à feux , et à sang .

Les 348.000 Martiniquais sur 350.000 qui ne vous ont pas suivi , ont subit vos crachats , vos propos insultants , et dégradants .

On est tous fatigués de vos conneries, et impatients de retrouver une vie normale , vraiment aujourd’hui on vous déteste pour votre imbécilité , et votre méchanceté .

Vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné

Des enfants qui ne pourront pas fêter Noël par-ce que maman et papa ont perdus leurs emplois, leurs voitures , leurs boutiques , etc . . .

Ou bien encore les enfants , et mamies obligés de se rendre chez le psy ( psyologue, ou psychiatre ) à cause des bruits d’explosions, et de balles réelles pendant des jours et des jours.

Oui vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné.

Vous avez failli brûler l’aéroport qui vous a par la suite servi pour aller manger grassement de la nourriture (non chère) , au point d’attraper des intoxication alimentaire .

Cet aéroport vous a aussi servi à aller chez papa blanc manifester avec une gentillesse sans pareil, et sans violation de domicile au ministère des outre mer ( zôt pa fou piês )

Oui vous avez gagné ça, je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné.

Nos intellectuels et penseurs muets pendant deux mois , par peur de représailles, tel un pays sous développé sous dictature , et violence .

Pour avoir osé parler J’ai personnellement été traité de ( bactérie de matière fécale par eux, avec des excuses hypocrites le lendemain soir au JT sur les ondes de la première ) .

Mon nom a même circulé sur un post truffé de mensonge et diffamations , disant que j’ai été condamné , pour je ne sais plus quoi .

Si j’ai été condamné pour quoi que ce soit, alors qu’on me porte la preuve en publiant le compte rendu d’audience je vous donne l’autorisation ( chiche , c’est très simple) .

J’ai été insulté tout comme ces toutous de syndicats , qui malgré cela les ont quand même suivi sans vergogne, et sans amour propre .

Oui vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné.

La religion, le RN , la gauche dure, la droite mole, le centre décentré, certains journalistes , et merdias , même l’Europe de l’est vous sont venus en aide.

Tous les opportunistes de service nos députés Nord, Sud, et fort de France, vous ont suivi , certains allant même à demander une interruption de garde à vue .

Oui vous avez gagné ça, je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné.

Des omelettes bien cuites à point , seulement ces œufs d’autruches ne vous appartenaient pas , ils appartenaient à des gens qui ont sués sueur et sang pour voir ces œufs (leurs maigres biens) transformés en omelettes calcinés .

Ps . Ils ne seront pas pris en compte par les assurances .

Oui vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs .

Des parents , et amis qui se sont déchiré , et sont aujourd’hui plus divisés que jamais , qui après l’affaire de la vaccination, et l’affaire Pinto , n’avaient pas besoin de cette mascarade .

Personne n’ose plus se parler, la démocratie a été mis KO

Par pitié on a juste envie de retrouver un pays paisible sans voir vos gueules de pieds nickelés .

Vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs .

La division en deux de ce pays qui est fortement en route pour deux Martinique, on en est tous conscient .

Je me demande même si « Roger Julien BARBE » n’avait pas raison lors de sa campagne politique , de demander une frontière dans cette Martinique. ( pour ceux qui s’en souviennent) .

Il y aura de toute façon deux Martinique et une frontière morale, vous l’aurez compris , et personnellement j’ai choisi mon camp comme l’écrasante majorité, depuis le début .

Oui vous avez gagné ça , je vous donne vainqueurs.

Les nombreux très nombreux spectacles , et concerts de mes collègues musiciens ,et artistes qui ont dus annuler après des mois de préparation, ( c’est criminel ) .

Oui vous avez gagné ça, je vous donne vainqueurs.

Oui vous avez gagné.

Les très nombreuses personnes mortes par manque de soins d’urgence .

Les très nombreux rendez-vous médicaux ratés , reportés dans 6 mois voir 1 ans .

Oui vous avez gagné ça, je vous donne vainqueurs .

Oui vous avez gagné .

Les très petites entreprises qui n’ont pas pu livrer leurs chantiers , et qui sont soumis à des pénalités de retard , beaucoup ne s’en remettrons pas.

Les bâtiments brûlés des petites entreprises Martiniquaise, quand à eux , seront rachetés par les békés qui feront des affaires en or massif .

Oui vous avez gagné ça, je vous donne vainqueurs .

Oui vous avez gagné etc …

J’espère juste que vous irez faire vos courses de fin d’année ( champagne en tête) ,avec vos tee-shirt rouges ( couleur sang ) pour que le peuple que vous avez détruit vous voient en face , et que vous aurez le courage de les regarder dans les yeux .

Enfin faites vos courses dans ce qui reste de magasins , ceux que vous n’aurez pas brûlé bien sûr .

Je dis Non à la violence , et au terrorisme dans ce pays , plus jamais ça .

Je dis oui pour essayer de retrouver ce qu’il reste de ce pays .

( Joko )