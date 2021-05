Depuis 1685 cet homme a scellé le destin servile et colonial de la Martinique…de la Guadeloupe…

« QUAND TU NE CONNAIS PAS TON PASSÉ, TU NE PEUX ÊTRE PRÉSENT DANS LE PRÉSENT ».

On entend souvent dire… que lorsqu’on veut cacher quelque chose à un nègre, il suffit de la mettre dans un livre.

Ce propos aurait pu sortir de la bouche vile de Jean-Baptiste #Colbert le célèbre initiateur du Code Noir.

Près de 4 siècles plus tard, l’oeuvre de cet homme pèse sur la réalité de territoires comme la #Martinique, la #Guadeloupe, La Réunion, la #Guyane…Toutes ces régions du monde où les populations appellent la France …METROPOLE.

Aussi, cette aliénation crasse est comme un ADN qui bloque toute initiative responsable.

Ainsi, sous le soleil, on ne plante pas de blé, qui pousse à l’île Maurice, pas de vigne, et même pas de pomme de terre qui pourtant vient d’Amérique.

On s’accroche à des cultures « coloniales » canne et banane qui justifient la version moderne du commerce triangulaire et pérennise la vision de Colbert. L’explication date…mais aujourd’hui, vous ne pourrez plus dire que vous ignorez ces données.

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

