Etienne DESPLANQUES…pourquoi il y a-t-il en Martinique des automobilistes qui roulent avec un phare allumé la nuit ?

C’est la question que je me pose depuis 4 mois et que je soumets ce jour à Monsieur Etienne DESPLANQUES le préfet de la #Martinique. Rouler avec un véhicule la nuit sur les routes de ce territoire est déjà une épreuve. Le marquage au sol est une invention de l’esprit, surtout quand il pleut. L’éclairage est modulé et sur certaines portions plus nombreuses que rares, on est souvent amené à user de ses phares plus que de ses feux de croisement.

En gros, il vaut mieux ne pas être myope ou avoir les yeux loli. Mais le plus grave est que beaucoup d’automobilistes roulent avec un phare, un seul optique, pour être précis, allumé. Oui…oui…vous avez bien lu.

Et moi, le soir, je compte le nombre de ces gens qui font ces étonnantes mais dangereuses économies d’énergie. Le record c’est 12 véhicules sur un parcours de 30 km. La moyenne c’est 8 par soir. J’imagine que les gendarmes et autres forces de l’ordre n’ont pas l’occasion de croiser ces véhicules. Il faudrait peut-être faire une grève. Ou monter un syndicat. Bloquer le pays avec des oignons.

Car …pendant ce temps là en #France le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité, #Colbert le père du #Codenoir a encore 1 statue devant l’ #AssembleeNationale et ça ne dérange personne.

