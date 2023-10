La vérité ça libère la parole…le mensonge ça emprisonne Saliber

Plus rien ne va en BOSKAFIE. Ça ment à tous les étages.

Dernier exemple notable parmi la multitude, la réaction du Président de l’Assemblée de la Collectivité Territoriale de Martinique Lucien Saliber suite à la démission de Marcellin Nadeau de la présidence de la commission « Transition écologique, énergétiques Pollutions et Mutations climatiques ». Dans un communiqué de presse, la marionnette de Serge « Tèt Boskaf » Letchimy fait passer le député du nord de la Martinique pour un fumiste et un dynamique absentéiste.

… « Les absences répétées de Mr Marcellin Nadeau en réunions nuisaient au bon fonctionnement de la commission et lui ont valu des reproches acerbes de la part des membres de cette commission. »

La riposte du préchotain biberonné au boyo de thon bariolé est cinglante comme un gland sanglant.

Les chiffres fournis par la Direction de la coordination des Travaux de l’Assemblée et du Conseil Exécutif prouvent que Lucien Saliber ment comme un propriétaire de chemises moches. Ou du moins ne dit pas la vérité. En matière absentéisme on a vu mieux. Mais est-ce étonnant quand on fréquente un vil menteur comme Tèt BOSKAF ?