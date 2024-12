Le R est-il le nouveau Marny ? C’est une bonne question. La justice française qui revêt sa robe créole quand elle se pratique dans les isles notamment en Martinique est en train de créer un héros populaire. Comme elle l’avait fait dans les années 60 avec Marny.

Rodrigue Petitot et Pierre-Just Marny ont des points communs dont un qui est fondamental. Ils sont tous les deux de Sainte-Thérèse. Man sé an neg Sent Térez…avec ses ruelles coupes gorges. Ce jeudi 05 décembre 2024, la nuit risque d’être longue comme un jour sans fin. Vous voilà averti.