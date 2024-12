Emmanuel Macron souhaite une bonne année 2025 aux ultramarins et surtout à ceux et celles qui aiment le Champagne

En 2025, la Martinique sera au niveau ZÉRO. Pas de baisse des prix sur l’alimentaire. Pas de projet sociétal. Pas d’autosuffisance alimentaire. Pas d’agent pour les personnes âgées. Pas d’argent pour aider l’agriculture. Pas d’argent pour payer les salaires de plusieurs institutions notamment l’Office de Tourisme du Centre de Martinique (on en reparlera très bientôt). Ah…quoi que l’image est déjà dans la base de données comme dirait Tatache.

C’est un bordel total. On peut parler de l’appel de Fort-de-France ? Un projet imbécile de Serge Letchimy qui ne verra jamais le jour…même la nuit. Pas d’argent pour aider les artisans qui vont sur des salons en hexagone. Il se dit même que dans la bastille de Plateau Roy…il manque de papier pour se torcher le cul. Et pourtant ils sont dans une merde visqueuse empreinte de vice et de queue. On est dans le cas CACEM et ça sème radio ?

Alors on va dans une quinzaine de jours boire du Champagne pour oublier que nous n’avons rien sous le pagne. Nous qui construisons des châteaux en Espagne. Entre rêve et facticité, la Martinique s’enlise sans Lise. Car quand c’est mou t’as mal.

En attendant la photo qui suit doit être un projet concret pour sortir de ce marasme glauque et glaire. Et comme dit si bien Emmanuel Macron : « Kenmbé rèd pa moli »

Décembre 2024 : Serge Letchimy président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique doit-il démissionner ?