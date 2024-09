L’image qui prouve que Serge Letchimy le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique a agressé Christian Mialhe responsable syndical et délégué du personnel

Contrairement à Martinique La 1ère, qui s’est contenté de lire un communiqué mensonger, Bondamanjak a fait un peu…je dis bien un peu…d’investigation pour échapper à la manipulation et à la sonorisation de l’information dans l’île chère à Émia Eriasec. Et voilà le travail. Une photo qui montre de nettes traces de strangulation. Eh oui le cooliemanjaro a pris de la hauteur dans sa démence boskafienne. Le géreur pas très Clément de l’Habitation Plateau Roy a pété une durite.

Demain samedi, Christian Mialhe va rendre visite à son médecin pour faire constater la poigne du coolie. Et pour les incrédules factices …je tiens à préciser que j’ai un audio de 9mn09 qui va faire plus que la lumière sur le caractère macoute de Tèt Boskaf. Il faudra plus qu’une protection fonctionnelle à la con pour me faire taire. J’ai dit :.pourtant on est vendredi.