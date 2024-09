Agression d’un représentant du Personnel par le Président du Conseil Exécutif de la CTM : les raisons de la crise de folie de Serge Letchimy

Pour bien comprendre comment on en est arrivé à cet excès incroyable, où les représentants du personnel de la Collectivité Territoriale de Martinique ont assisté ce vendredi 20 septembre à l’agression d’un des leurs par l’Autorité Territoriale comme une vulgaire agression d’un touriste par un voyou, il faut savoir que la situation du personnel est terrible, du propre dire des agents et de leur représentation. L’institution elle-même est au bord du gouffre organisationnel et financier. L’ambiance au sein de la Collectivité devient intenable pour le personnel. Cela fait des mois, des années que ces organisations préviennent, alertent, dénoncent, menacent de grèves comme on peut en voir la description à travers les différents tracts diffusés par les organisations de représentation du personnel.

Un tract de Fédération Autonome Martinique (voir plus bas) après bien d’autres, stigmatise ces situations qui paraissent insolubles. C’est d’ailleurs pourquoi la tension monte tant du point de vue des organisations qui tour à tour ou ensemble dénoncent ce qui devient inacceptable, que de l’Exécutif qui apparemment a bien pris conscience de ses limites.

En réponse au tract du syndicat FA, le Président du Conseil Exécutif a annoncé qu’il porterait plainte (voir plus bas).

On en était là, quand il n’a pas supporté qu’un blanc ose écrire ce que tout le monde dit de la situation et de l’ambiance habitationnaire au sein de la Collectivité sous sa présidence et s’est laissé aller à agresser un de ses collaborateurs. Une troublante perte de contrôle de soi qui interroge.