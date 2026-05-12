Lors d’un cours en visioconférence à l’Université des Antilles en Martinique…un intervenant du CHUM auprès des étudiants en médecine part en sucette. Selon un audio qui circule, cet homme était à l’évidence en modeVit sio con fait rance. À suivre…
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