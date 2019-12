L’économiste Thomas Piketti était l’invité de France Inter ce matin.

Face à lui : Léa Salamé et des rames.

Chargée par sa classe sociale (aisée) de défendre le soldat Macron, la journaliste a tenté de brusquer le Piketti. Elle a oublié qu’un prof a l’habitude des interruptions, des questions hors sujet, des « concrètement »…

Face à une argumentation bien charpentée, Léa rivé… elle a bégayé…

Finalement tout ce « système » est bien fragile.

Et le coup le plus rude porté à cette idéologie capitaliste débridée n’est pas venu de la « gauche extrême ». Mais d’un écrivain, prof d’économie dans une grande école parisienne.

Quelle ironie.