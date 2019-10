Quand Elisabeth Buffet une digne descendante de Colbert le père du Code Noir se moque de la langue créole

La #Martinique marche sur la tête et ça nique la nuque d'eunuque de Emmanuel "Bonda maman'w" de...

Non à la « réforme » des retraites de Macron, Non à la liquidation totale de la...

On pourrait le croire puisqu’avec sa comparse, ils ont réussi à faire le vide autour du...

Ça se passe ce jour en #Martinique. Direction Sainte-Anne le plus chaud point cardinal....

Clichés réalisés ce jour à Sainte-Marie en #Martinique par Will Amer. ...

Rien ne va plus en #Martinique. Le vivre ensemble fait semblant et est plus que jamais le...

Oct 17th, 2019