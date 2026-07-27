TDY 2026 en Martinique : entre pieds nikelés et branquignyoles 😁😁😆😅🤣🤣





Le Tour de Martinique des Yoles tondes continue, mais visiblement le programme, lui, sait aussi changer de cap.

La Fédération des Yoles Rondes de Martinique (FYRM) a annoncé, au dernier moment, que le départ de la deuxième étape entre le Vauclin et le Robert est retardé de 30 minutes. Mieux encore : le départ ne se fera plus à terre, mais directement en mer, entre deux marques rouges. Un changement qui oblige équipages, accompagnateurs et spectateurs à revoir leurs plans.

Le signal d’avertissement est désormais fixé à 10 h 20 au lieu de 9 h 50. Les briefings météo et sécurité sont maintenus plus tôt dans la matinée afin que tout le monde soit prêt à embarquer… dans cette nouvelle organisation.

Cette édition du Tour ressemble de plus en plus à une régate où l’improvisation navigue bord à bord avec les yoles. Après les inquiétudes financières de ces dernières semaines, les débats sur les accréditations, les restrictions en mer et les multiples ajustements logistiques, voilà qu’il faut désormais déplacer les départs.

Heureusement, les yoleurs, eux, n’ont pas attendu les avenants administratifs pour savoir composer avec les vents, les courants… et les coups de théâtre.

Au pays où l’on dit souvent que « lanmè pa ni papyé », le Tour 2026 prouve surtout qu’il n’a pas fini de nous surprendre. Ah les branquignYoles. 😃😄😄😁😆😅🤣😂