Et si nous rendions la #Martinique Attractive ? Et si nous foutions les nègres dehors ? Et si on s’y mettait ? Bonnes questions.

20 jours avant l’anniversaire de la naissance d’Aimé #Césaire, le génocide par substitution bénéficie d’un coup de booster incroyable dans l’île de l’auteur du cahier d’un retour au pays natal. Aujourd’hui, des BLANCS, appelons une chatte une chatte, sont les acteurs actifs de ce nouveau génocide sur une île qui pourtant compte plus de 53 000 chômeurs. Les textes sont clairs.

Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous a pas averti.