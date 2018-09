FDF offre entre pays et oignon sa luette lyrique à Emmanuel Macron en Martinique

Entre pistache et cacahuète de #Martinique, Fabrice Di Falco offre sa luette lyrique à #Macron

…🎶🎵🎶#difalco pic.twitter.com/bEy1nwG0qF — gillesdegras (@gillesdegras) 28 septembre 2018



Eh oui, ça devait arriver un jour. A force de confondre pistache et cacahuète, pays et oignon, oignon pays et ciboulette, le chanteur lyrique Fabrice Di Falco qui, a les mêmes initiales que la ville chère à Aimé Césaire et le sympathique Didier Laguerre, a bien malgré lui touché du doigt le paradoxe de la population qui se croit peuple.

En interprétant une célèbre chanson du regretté Francisco Charles, lors de la venue d’Emmanuel #Macron, le Président de la #France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, il a réveillé la tumeur durable qui sévit dans la tête de presque tous les martiniquais-es. Eh oui…#Colbert le père du #codenoir a dû bien se marrer. Lol.