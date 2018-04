Un franc-maçon proche de Fred Célimène et du CEREGMIA est dans le cabinet d’Alfred Marie-Jeanne à la Collectivité Territoriale de Martinique

En décembre 2015 personne n’aurait parié sur la déroute électorale de Serge #Letchimy. Et la victoire d’Alfred Marie-Jeanne a sévèrement contrarié ceux et celles qui avaient fait des plans sur la comète autant que sur la moquette. Les francs-maçons eux non pas pris la blague. Aussi depuis deux ans, ils ont infiltré la nouvelle collectivité territoriale. Un travail de poul bwa d’une efficacité redoutable. Il faut dire que le president du Conseil exécutif était affaibli par l’affaire Green Parrot. Tous ses adversaires notamment les niloristes rêvaient d’une condamnation pour prendre le pouvoir. Ils peuvent toujours rêver. Aujourd’hui, le leader indépendantiste va devoir reconstruire pour oeuvrer efficacement pour cette île qu’il aime plus que tout. MAIS. Il va devoir nettoyer son propre cabinet car…le loup est dans la bergerie.

Cet homme s’appelle Marcel Clodion. Franc-maçon, c’est un ami de Fred #Célimène la tête pensante du #CEREGMIA. Je n’ai pas besoin de vous faire un dessin. Zot pa kouyon piès. Zot ka fè wol kouyon. Il ne parle pas beaucoup mais il fait le travail pour la loge. Il remplit sa mission. Il est le Jedi du J’ai dit. :. Selon Franck « Marcellin » Vaskolovic notre envoyé spécial, il aurait travaillé en Haïti lors de la présidence de Préval.

A Fort-de-France, il n’aurait pas laissé un très bon souvenir à la CMGRR l’ancêtre de

L’IRCOM (Institution interprofessionnelle de Retraites Complémentaires de la Martinique). Nos investigations se poursuivent d’autant que nous trouvons bizarre que Aimé Charles-Nicolas Professeur de psychiatre et d’addictologie au CHU de Fort-de-France apporte son soutien au CEREGMIA.



Récemment Alfred Marie-Jeanne était à une manifestation organisée cet homme et devinez qui avait fait le lien…Marcel Clodion.

