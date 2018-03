Le jeudi 1er Mars, dans le cadre du partenariat entre l’Espace Sud et l’ADIE Martinique une dĂ©lĂ©gation d’élus communautaires est allĂ©e Ă la rencontre de trois entrepreneurs ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un accompagnement et d’un financement. En effet, la communautĂ© d’agglomĂ©ration de l'Espace Sud est engagĂ©e auprĂšs de I' ADIE MARTINIQUE et soutient ses actions en tant que partenaire financier.



Depuis 2010 ce sont quatre conventions de partenariat triennale qui ont Ă©tĂ© signĂ©es, dont une en 2017, permettant Ă des crĂ©ateurs d’entreprises de concrĂ©tiser leur projet dans le sud.

La nouvelle convention prĂ©voit l’accompagnement de 450 porteurs de projet de crĂ©ation d'entreprise, de dĂ©veloppement d'entreprise et de retour Ă l'emploi salariĂ© sur le territoire de la CAESM.

... Voir +Voir -

