Quand Mimie Mathy nique la Martinique

Pour la énième fois, une télévision de la #France, le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité va venir tourner un épisode imbécile d’une série TV à la con en #Martinique. Pour la énième fois, l’équipe de tournage va avoir un comportement de colonisateur qui s’affirme avec cette annonce de casting qui « annonce » la couleur. On recherche des figurants-es foncés-es de peau. Et c’est pour la série NBA « Joséphine ange gardien ». Selon nos sources le scénario est bidon au possible. On devrait nous parler d’esclavage avec une pincée de métissage. C’est #Colbert le père du #codenoir qui a encore une statue devant l’Assemblée nationale à Paris qui va être hilare dans les règles de l’art.

Et comme dirait un grand philosophe diamantinois : « TF1…bonda manman’w »