La yole ronde de Martinique ne mérite-t-elle pas mieux ?

Que d’avoir une communication aussi ridicule et une telle équipe pour la diriger ?

A l’heure de la communication instantanée, à l’heure des moyens de diffusion de l’information démultipliés, peut-on faire une erreur pareille et l’afficher à la face du monde ? … Faut-il en rire ou en pleurer ? Mais bon, dans un pays où le i bon kon sa et le pa ni pwoblen sont érigés en principe de vie…..

Pourtant, il y a plein d’entreprises qui mettent de l’argent, beaucoup d’argent dans ce sport… pour faire fonctionner les équipages, pour que le Tour puisse se dérouler… Accepteront-elles encore longtemps un tel amateurisme qui ressemble à du jemenfoutisme ?

Et ça amène naturellement la question de savoir si on peut encore laisser la destinée de la yole de Martinique à ceux qui sont là encore aujourd’hui ? Certains le sont depuis 30 ans et ils continuent de se cramponner. Ne devraient-ils pas passer la main ? Laisser la pagaie de la Fédération à des plus capables ?

Au fait, le Mapipi, c’est le 19 novembre ou le 19 janvier ? LooL