Martinique : 29 morts, 28 par balles. Et pendant ce temps, on compte les douilles

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La Martinique n’est plus simplement confrontée à une succession de faits divers.

Il ne suffit plus de prendre de la hauteur. Il ne suffit plus de faire montre de résilience.

Elle est confrontée à une crise de sécurité publique dont la gravité ne peut plus être dissimulée derrière les traditionnels communiqués de circonstance.

Aux Terres-Sainville, à Fort-de-France, une nouvelle fusillade vient de faire deux morts et deux blessés. Deux personnes supplémentaires fauchées par des projectiles dans un territoire où les armes à feu semblent progressivement s’installer dans le paysage quotidien.

Et le compteur macabre continue de tourner.

29 meurtres ont été recensés depuis le début de l’année 2026. Parmi les victimes, 28 auraient été tuées par arme à feu.

Vingt-huit.

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Ce chiffre devrait provoquer autre chose qu’une succession de réactions convenues, de déclarations martiales et de promesses de fermeté.

Car la véritable question n’est plus seulement de savoir combien de policiers seront déployés après chaque fusillade. Elle est de comprendre comment des armes de guerre peuvent circuler, être détenues et utilisées avec une telle violence sur un territoire insulaire de cette dimension.

Qui alimente ces circuits ? Comment ces armes arrivent-elles en Martinique ? Quels réseaux les approvisionnent ? Quels moyens sont réellement consacrés à leur démantèlement ?

Et surtout, quelle stratégie coordonnée l’État entend-il mettre en œuvre ?

Il ne suffit pas de sécuriser ponctuellement une rue après que les coups de feu ont retenti. Il ne suffit pas de multiplier les opérations de communication lorsque les victimes sont déjà au sol.

Les habitants des Terres-Sainville ne demandent pas à vivre sous la protection d’une conférence de presse. Ils demandent simplement de pouvoir vivre.

Cette hécatombe interpelle également les élus locaux. La sécurité relève certes principalement des compétences régaliennes de l’État, mais les politiques de prévention, l’accompagnement de la jeunesse, la lutte contre les exclusions et la cohésion sociale ne peuvent être abandonnés au bord de la route.

La Martinique a besoin d’une réponse globale, durable et mesurable.

Parce qu’à force de compter les morts, on finit par oublier qu’il s’agissait de vies humaines.

29 morts. 28 par balles.

Et demain ?

C’est précisément cette question à laquelle les autorités doivent répondre. Pas dans six mois. Pas au prochain déplacement ministériel. Maintenant.

Car une société qui s’habitue à entendre les détonations finit par considérer le silence qui suit comme une forme de normalité mortuaire. Un don padon Bondié.

Et ça, c’est peut-être le plus inquiétant