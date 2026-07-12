Celeste Amarilla/ Kylian Mbappé : les vraies raisons du CLASH 🔥🔥🔥

Interrogé par Sergio Bobinosky de Bout TV à propos du virulent conflit qui l’oppose à la sénatrice Celeste Amarilla, Kylian Mbappé a vidé son sac afin de libérer la parole. Des révélations qui font que le doute m’habite…Bondy.
juillet 12th, 2026
Interrogé par Sergio Bobinosky de Bout TV à propos du virulent conflit qui l’oppose à la sénatrice Celeste Amarilla, Kylian Mbappé a vidé son sac afin de libérer la parole. Des révélations qui font que le doute m’habite…Bondy.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.