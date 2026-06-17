Kilyan Mbappé est actuellement en France

il s’appelle Kylian Mbappé, il n’a pas joué hier contre le Sénegal et ne participe donc pas à la Coupe du Monde de football.
juin 17th, 2026
il s’appelle Kylian Mbappé, il n’a pas joué hier contre le Sénegal et ne participe donc pas à la Coupe du Monde de football.
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